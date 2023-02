Roma, Karsdorp sarà convocato con il Salisburgo. Recupera anche Spinazzola

Leonardo Spinazzola e Rick Karsdorp saranno convocati per la sfida di andata dei sedicesimi di Europa League contro il Salisburgo. L’esterno italiano ha smaltito i problemi fisici, causati da una lesione alla coscia destra, e si è regolarmente allenato con il gruppo. Per l’olandese invece, sarebbe la prima convocazione dopo tre mesi, dallo scorso 9 novembre, contro il Sassuolo. Mourinho ne parlò come “un calciatore poco professionale, che dovrà trovarsi una squadra nel mercato di gennaio”, ma rimanendo ha riacquistato la fiducia dello Special One. Lo riporta Sky Sport 24.