Roma, Karsdorp pendolino olandese

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – Karsdorp giovedì ha compiuto 26 anni, a breve potrebbe firmare il prolungamento del contratto, con una stagione in totale controtendenza rispetto al passato: al giro di boa ha già battuto tutti i record personali. Il terzino destro, 1655′ in campo da settembre e metà febbraio, ha abbondantemente superato la somma del minutaggio delle prime due annate romaniste condizionate dagli infortuni. In questa Serie A è riuscito a trovare pure il primo gol contro lo Spezia, decisivo ai fini del risultato.

Leggi anche: Roma-Udinese, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante al centro della difesa, Mayoral al posto di Dzeko

Il Karsdorp vivace ammirato nel 3-4-2-1 va considerato come un nuovo acquisto e la sua esplosione, corollata da 4 assist, ha fatto riflettere la Roma. Dopo averlo considerato a lungo un peso, la società sta trattando il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno 2022. Dal momento in cui ha indossato nuovamente la maglia della Roma è rinato, prendendosi i gradi di titolare e i complimenti dei tifosi. La cura Fonseca ha funzionato, superando Bruno Peres e Santon con uno scatto da centometrista. Sia lui che la società hanno espresso una forte volontà di andare avanti insieme, ora bisogna solo trovare la quadratura economica dell’accordo.

Leggi anche: Juan Baldò: “Villar a dieci anni faceva girare la testa a tutti. Ottimo colpo della Roma, in futuro lo vedo titolare al Barcellona”

Tiago Pinto vorrebbe limare qualcosa nel nuovo contratto: al momento guadagna 2,2 milioni l’anno, la proposta dovrebbe oscillare tra gli 1,5 e gli 1,8 milioni, integrati da bonus legati alle presenze, prospettando un orizzonte temporale di 4-5 anni. Bruno Peres invece ha le valigie pronte e a giugno sarà libero di trovare una nuova squadra.