CORRIERE DELLO SPORT (Lorenzo Scalia) – Dalla bordata di fischi a Luciano Spalletti alla show di Marco Conidi, che ha cantato dal vivo “Mai sola mai” sotto la Sud. Emozioni contrastanti prima del fischio d’inizio di Roma–Juventus, partita che grazie a 65.870 spettatori è coincisa con il sold out numero 78 dell’era Friedkin. Mentre le squadre entravano in campo è stato esposto uno striscione che recitava: “Voi in campo, noi sugli spalti: siamo la coreografia più bella. Uniti nonostante tutto e tutti!”. Firmato Curva Sud.

Sul rettangolo verde non sono mancate scintille, in particolare tra Spalletti e N’Dicka, subito dopo il vantaggio di Wesley. Un malinteso che l’ivoriano ha provato a chiarire. Ma l’allenatore, che era alterato con i suoi, non ha accettato le scuse del giallorosso. In tribuna non sono voluti mancare gli ex Pizarro, Candela, Giannini, Delvecchio, Cerci e Rosella Sensi, ma anche attori come Favino, Kim Rossi Stuart e Paolo Calabresi. Non c’era però Totti.