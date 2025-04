La Roma si prepara ad affrontare la Juventus domenica prossima allo Stadio Olimpico, ma dovrà fare i conti con un’assenza significativa. Il Giudice Sportivo ha infatti squalificato per una giornata Alexis Saelemaekers, che salterà quindi il big match contro i bianconeri. Il centrocampista belga è stato ammonito durante la partita contro il Lecce per proteste nei confronti dell’arbitro Manganiello. Essendo in diffida, l’ammonizione ha fatto scattare la squalifica automatica.

Questa assenza si aggiunge a quelle degli esterni destri Rensch e Abdulhamid, entrambi infortunati, creando un’emergenza nel ruolo per l’allenatore Claudio Ranieri. Tuttavia, c’è una nota positiva: Zeki Celik è tornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe essere disponibile per la sfida contro la Juventus.

Nel frattempo, la Juventus non registra squalifiche per la prossima partita, ma dovrà fare attenzione a due giocatori in diffida: Khephren Thuram e Timothy Weah. Entrambi hanno ricevuto la quarta ammonizione nel corso della vittoria per 1-0 contro il Genoa e, in caso di ulteriore cartellino giallo all’Olimpico, salterebbero la successiva sfida contro il Lecce.