La sorpresa nella formazione della Roma è Devyne Rensch schierato dal primo minuto e proprio l’olandese ha parlato ai microfoni di DAZN.

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico il super big match tra Roma e Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Devyne Rensch ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del terzino giallorosso.

RENSCH A DAZN

Cosa ti ha chiesto Gasperini oggi?

“Non dirò in che posizione giocherò oggi, ma sarò sulla destra. La partita inizia tra un’ora e vedrete…”.

Come hai aiutato Malen a inserirsi?

“Si tratta di una bella persona e di un bel giocatore. E’ bello condividere lo spogliatoio con un giocatore del genere. In carriera l’ho affrontato e ci ho anche giocato insieme in nazionale. Parliamo la stessa lingua e questo aiuta”.