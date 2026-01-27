L’Olimpico comincia già a scaldarsi. Anche se manca ancora circa un mese al fischio d’inizio, in casa Roma l’attenzione è tutta rivolta alla super sfida contro la Juventus, in programma nel weekend tra il 28 febbraio e il 1° marzo. Un appuntamento che vale tantissimo, non solo per il prestigio, ma anche per la corsa europea.

Attraverso i propri canali ufficiali, il club giallorosso ha comunicato che da mercoledì 28 gennaio alle ore 16:00 scatterà la prevendita dei biglietti per il match contro i bianconeri. La vendita sarà articolata in due momenti distinti: una prima fase dedicata ad abbonati e possessori di AS Roma Card, seguita poi dalla vendita libera.

Nel comunicato diffuso dalla società si legge:

“L’Olimpico sa accendersi nelle grandi occasioni. Lo ha dimostrato più volte in questa stagione, diventando una spinta concreta per la squadra. Nel weekend del 28 febbraio/1 marzo (data e orario da definire) la Roma ospiterà la Juventus in una delle sfide più attese dai romanisti. Un appuntamento cruciale nel cammino verso la qualificazione alla prossima Champions, in cui il sostegno del pubblico giallorosso sarà determinante. I tagliandi saranno disponibili dalle ore 16:00 di mercoledì 28 sulla nostra pagina biglietti! La vendita si articola in due fasi”.

Roma-Juventus: modalità di vendita

Fase 1 – Prevendita riservata

“A partire dalle ore 16:00 di mercoledì 28 gennaio, gli abbonati Plus e Classic Extra Serie A per la stagione 2025/26 e i Titolari della ASRoma Card (purché sottoscritte tra il 02/03/2021 ed il 26/01/2026), potranno acquistare biglietti ad un prezzo dedicato. La vendita dedicata ai possessori della ASRoma Card terminerà alle ore 12:59 di mercoledì 4 febbraio. Per esercitare la prevendita, solo online, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita per gli abbonati e il numero della tessera e la data di nascita per i possessori della ASRoma Card, si potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti per ciascun codice in una singola transazione. I biglietti acquistati nella Fase 1 saranno non cedibili“.

Fase 2 – Vendita libera

“La vendita libera avrà inizio alle ore 13:00 di mercoledì 4 febbraio. Ogni tifoso, potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione. Il cambio utilizzatore per gli abbonati Serie A non sarà disponibile per questa partita.

Gli abbonati Plus e Classic Extra potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 11 febbraio.

Maggiori informazioni per il cambio utilizzatore dei soli biglietti saranno comunicate successivamente“.

L’Olimpico si prepara: contro la Juve servirà la spinta di tutta la Curva e di ogni romanista, perché queste sono le partite che possono fare la differenza