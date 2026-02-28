Pagine Romaniste (M. O. Ndiaye, G. Rufino) – Domani sera alle 20:45, la Roma ospiterà in casa la Juventus, match valido per la 27° giornata di Serie A. Un big match importantissimo per la corsa Champions di entrambe le squadre. Se i giallorossi domani dovessero trionfare, sarebbero ancora più certi di staccare un pass per la qualificazione in Champions League, consolidando il terzo posto in classifica con 53 punti, lasciando i bianconeri dietro a -7.

Quest’oggi, alla vigilia della partita, come di consuetudine si è tenuta la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini che ha fornito delle delucidazioni sulle condizioni di alcuni calciatori. Dybala sembrerebbe aver risolto l’infiammazione al ginocchio e molto probabilmente domani sarà arruolabile per fronteggiare la sua ex squadra, resta solo da capire se potrà partire dal primo minuto o a gara in corso.

Discorso differente per il compagno di nazionale Soulé, che è ancora intento a recuperare dalla pubalgia che si porta dietro da diverse settimane e che non permetterà al numero 18 giallorosso di far parte della gara. Non sarà presente neanche Hermoso, che è ancora alle prese con il problema all’ileopsoas, al suo posto Ghilardi.

DOVE VEDERE ROMA-JUVENTUS

La partita di Serie A tra Roma e Juventus sarà visibile su DAZN. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l’app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

ARBITRA SOZZA. AL VAR DI BELLO

Il match contro la Juventus sarà diretto da Sozza, Costanzo-Lo Cicero ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Sacchi. In sala VAR ci sarà Di Bello coadiuvato da Di Paolo nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, Zaragoza; Malen.

A disp.: Gollini, Tsimikas, Rensch, Ziolkowski, Angelino, El Aynaoui, Pisilli, Venturino, Vaz.

Diffidati: Mancini, Ndicka, Wesley, El Aynaoui.

Squalificati: –

In Dubbio: –

Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soulé, Hermoso.

All.: Gasperini.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Kalulu; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Miretti; David.

A disp.: Perin, Pinsoglio, Cabal, Kostic, Adzic, Zhegrova, Boga, Openda.

Diffidati: –

Squalificati: Locatelli.

In Dubbio: –

Indisponibili: Bremer, Holm, Milik, Vlahovic, Yildiz.

All.: Spalletti.