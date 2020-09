Roma-Juventus, le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Dzeko dal primo minuto. Esordio per Kumbulla

Pagine Romaniste – La formazione l’ha annunciata direttamente Fonseca durante la conferenza stampa di presentazione del match contro la Juventus. Esordio per Kumbulla e panchina per Cristante e Diawara con Pellegrini che retrocede in mediana. Dal primo minuto anche Dzeko con Mkhitaryan che torna ad agire sulla trequarti insieme a Pedro.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

