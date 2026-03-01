All’Olimpico si accendono i riflettori su un confronto che vale molto più della storica rivalità e dei tre punti. Il big match tra Roma e Juventus – valido per la ventisettesima giornata di Serie A – rappresenta infatti un crocevia fondamentale nella rincorsa al quarto posto e dunque alla prossima Champions League.

Gli uomini di Gasperini, reduci da un periodo positivo culminato con la convincente affermazione sulla Cremonese, si presentano con fiducia e continuità di rendimento, forti anche dei quattro punti di vantaggio in classifica che consentono loro di gestire con maggiore serenità l’appuntamento.

I bianconeri, invece, arrivano nella Capitale con qualche incertezza di troppo e la necessità di invertire la rotta dopo il recente rallentamento, anche alla luce delle energie spese in Europa contro il Galatasaray.

Di seguito, le probabili formazioni dei giallorossi, che alle 20.45 scenderanno in campo agli ordini del signor Simone Sozza della sezione di Milano.

La Gazzetta dello Sport

Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, Pisilli; Malen. All. Gasperini.

Corriere dello Sport

