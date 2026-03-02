Si conclude 3-3 la sfida dell’Olimpico tra Roma e Juventus: una gara vibrante, ricca di colpi di scena, che mette in palio punti pesanti nella corsa Champions. Alla fine è un punto per parte, ma per i padroni di casa resta l’amaro in bocca per un doppio vantaggio svanito nel recupero. A sbloccare il match è Wesley che, allo scadere del primo tempo, inventa un tiro a giro capace di infilarsi all’incrocio. La risposta bianconera arriva subito dopo l’intervallo, con Conceição bravo a coordinarsi e, di controbalzo, a superare Svilar per l’1-1.

La Roma non si scompone e, dopo appena sette minuti, torna avanti grazie a N’Dicka, che trova la deviazione vincente su suggerimento di Pellegrini. Poco più tardi arriva anche il terzo gol, con il solito Malen che sfrutta un’intuizione geniale di Koné e supera Kelly in velocità. Sembra fatta, ma la Juventus non molla: Boga accorcia le distanze e riapre completamente i giochi, accendendo un finale tesissimo. In extremis è Gatti a completare la rimonta.

Un pareggio che pesa per la squadra di Gasperini: il margine di quattro punti resta, ma ancora una volta manca l’acuto nello scontro diretto. E alle spalle avanza anche il Como. Di seguito le pagelle dei giallorossi.

La Gazzetta dello Sport

Svilar 6; Mancini 6, N’Dicka 7, Celik 6; Rensch 6 (Ghilardi 5.5), Cristante 6 (El Aynaoui 5.5), Koné 6.5, Wesley 7; Pellegrini 5.5 (Zaragoza sv), Pisilli 7; Malen 7. All: Gasperini 6.5.

Corriere dello Sport

Svilar 6; Mancini 6.5, N’Dicka 7, Celik 5; Rensch 7 (Ghilardi 5.5), Cristante 5.5 (El Aynaoui 5), Koné 7, Wesley 7; Pellegrini 6.5 (Zaragoza sv), Pisilli 7.5; Malen 7. All: Gasperini 6.

Tuttosport

Svilar 6; Mancini 6, N’Dicka 7, Celik 5.5; Rensch 6 (Ghilardi 5), Cristante 5.5 (El Aynaoui 5.5), Koné 7, Wesley 7; Pellegrini 6 (Zaragoza sv), Pisilli 7.5; Malen 7. All: Gasperini 6.

Corriere della Sera

Svilar 6; Mancini 6, N’Dicka 6.5, Celik 5.5; Rensch 6.5 (Ghilardi 6), Cristante 5.5 (El Aynaoui 6), Koné 6.5, Wesley 7; Pellegrini 6 (Zaragoza sv), Pisilli 7; Malen 7. All: Gasperini 6.5.

La Repubblica

Svilar 6; Mancini 6, N’Dicka 6.5, Celik 4; Rensch 6.5 (Ghilardi 6), Cristante 5 (El Aynaoui 5), Koné 7, Wesley 7; Pellegrini 6.5 (Zaragoza sv), Pisilli 7.5; Malen 7.5. All: Gasperini 6.5.

Il Messaggero

Svilar 6; Mancini 6.5, N’Dicka 6, Celik 5.5; Rensch 7 (Ghilardi sv), Cristante 5.5 (El Aynaoui 5.5), Koné 6.5, Wesley 7; Pellegrini 6 (Zaragoza sv), Pisilli 7.5; Malen 7.5. All: Gasperini 7.