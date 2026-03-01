Pagine Romaniste – Questa sera alle 20:45, la Roma ospiterà in casa la Juventus di mister Spalletti, sfida valida per la 26° giornata di Serie A. Quella di oggi sarà una partita molto importante per entrambe le squadre che puntano alla qualificazione per la prossima Champions League.
Per l’occasione, ad un’ora dall’inizio del big match, sono state rese pubbliche le scelte dei due mister per i rispettivi 11 che scenderanno in campo all’Olimpico, per una partita che potrebbe già decretare le sorti delle due squadre.
LE FORMAZIONI UFFICIALI:

 

ROMA (3-4-2-1):  Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Rensch; Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini, Pisilli; Malen.
A disp.: De Marzi, Zelezny, Gollini, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Angelino,  Zaragoza, El Aynaoui, Venturino, Arena, Vaz, Dybala, El Shaarawy.
All: Gasperini.
Diffidati: Wesley, Mancini, Ndicka, El Aynaoui.
Squalificati: –
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Hermoso, Soulé.

 

JUVENTUS (3-4-2-1):Perin; Bremer, Kelly, Kalulu; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David.

A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Cabal, Gatti, Kostic, Adzic, Zhegrova, Boga, Miretti, Openda.

Diffidati: –

Squalificati: Locatelli.

In Dubbio: –

Indisponibili: Holm, Milik, Vlahovic .

All.Spalletti.

Arbitro: Sozza.
Assistenti: Costanzo-Lo Cicero.
IV Uomo: Sacchi.
Var: Di Bello.
Avar: Di Paolo.

Marcatori: Wesley (R), Coincecao (J), Ndicka (R), Malen (R)
Ammoniti: Weseley (R)
Espulsi:

LIVE – 22:39

1’ – Inizia il primo tempo all’Olimpico!

3′ – Occasione Roma con Pisilli ma Perin respinge e poi Pellegrini non riesce nel tap-in finale.

14′ – La Juventus continua a spingere alla ricerca del vantaggio negli ultimi dieci minuti.

24′ – Occasione per Malen con un tiro ravvicinato che Perin para con il volto.

26′ – Ammonito Wesley, salterà la prossima gara per diffida.

32′ – Occasione Juventus con Yildiz che esce bene  ma la Roma mura la conclusione.

33′ –  Altra ocasione per i bianconeri con il colpo di testa di McKennie che finisce di poco al lato.

38′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL WESLEY PORTA IN VANATGGIO LA ROMA

45 +1 – Finisce il primo tempo!

46′ – Inizia il secondo tempo all’Olimpico!

47′ – Gol Juventus.

52′ – Altra occasione per la Juventus con Yildiz che non trova lo specchio della porta.

54′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NDICKA COLPISCE PER IL RADDOPPIO

61′ – Occasione Roma con Malen che prova la rovesciata ma il pallone si spegne sul fondo.

65′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MALEN CALA IL TRIS PER LA ROMA

73′ – Cambi Roma, escono Cristante e Rensch entrano Ghilardi ed El Aynaoui

78 ‘ – Gol di Boga.

89′ – Cambio Roma, esce Pellegrini entra Zaragoza.

90′ – Quattro minuti di recupero.

90′ +3 – Gol Juventus.

90’ +4 – Finisce il secondo tempo.

