ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Rensch; Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini, Pisilli; Malen.
A disp.: De Marzi, Zelezny, Gollini, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Angelino, Zaragoza, El Aynaoui, Venturino, Arena, Vaz, Dybala, El Shaarawy.
All: Gasperini.
Diffidati: Wesley, Mancini, Ndicka, El Aynaoui.
Squalificati: –
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Hermoso, Soulé.
JUVENTUS (3-4-2-1):Perin; Bremer, Kelly, Kalulu; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David.
A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Cabal, Gatti, Kostic, Adzic, Zhegrova, Boga, Miretti, Openda.
Diffidati: –
Squalificati: Locatelli.
In Dubbio: –
Indisponibili: Holm, Milik, Vlahovic .
All.: Spalletti.
Arbitro: Sozza.
Assistenti: Costanzo-Lo Cicero.
IV Uomo: Sacchi.
Var: Di Bello.
Avar: Di Paolo.
Marcatori: Wesley (R), Coincecao (J), Ndicka (R), Malen (R)
Ammoniti: Weseley (R)
Espulsi:
LIVE – 22:39
1’ – Inizia il primo tempo all’Olimpico!
3′ – Occasione Roma con Pisilli ma Perin respinge e poi Pellegrini non riesce nel tap-in finale.
14′ – La Juventus continua a spingere alla ricerca del vantaggio negli ultimi dieci minuti.
24′ – Occasione per Malen con un tiro ravvicinato che Perin para con il volto.
26′ – Ammonito Wesley, salterà la prossima gara per diffida.
32′ – Occasione Juventus con Yildiz che esce bene ma la Roma mura la conclusione.
33′ – Altra ocasione per i bianconeri con il colpo di testa di McKennie che finisce di poco al lato.
38′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL WESLEY PORTA IN VANATGGIO LA ROMA
45 +1 – Finisce il primo tempo!
46′ – Inizia il secondo tempo all’Olimpico!
47′ – Gol Juventus.
52′ – Altra occasione per la Juventus con Yildiz che non trova lo specchio della porta.
54′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NDICKA COLPISCE PER IL RADDOPPIO
61′ – Occasione Roma con Malen che prova la rovesciata ma il pallone si spegne sul fondo.
65′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MALEN CALA IL TRIS PER LA ROMA
73′ – Cambi Roma, escono Cristante e Rensch entrano Ghilardi ed El Aynaoui
78 ‘ – Gol di Boga.
89′ – Cambio Roma, esce Pellegrini entra Zaragoza.
90′ – Quattro minuti di recupero.
90′ +3 – Gol Juventus.
90’ +4 – Finisce il secondo tempo.