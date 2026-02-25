In occasione della sfida tra Roma e Juventus sono uscite le designazioni arbitrali del match.

Domenica alle 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il big match tra Roma e Juventus, valido per la 27° giornata del campionato di Serie A. Da qualche minuto sono state rese note le designazioni per la partita. Sarà Simone Sozza l’arbitro del super big match tra Roma Juventus. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo Lo Cicero, mentre il IV Uomo sarà Sacchi. Al VAR ci sarà Di BelloDi Paolo sarà l’AVAR.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE