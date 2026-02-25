In occasione della sfida tra Roma e Juventus sono uscite le designazioni arbitrali del match.

Domenica alle 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il big match tra Roma e Juventus, valido per la 27° giornata del campionato di Serie A. Da qualche minuto sono state rese note le designazioni per la partita. Sarà Simone Sozza l’arbitro del super big match tra Roma e Juventus. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Lo Cicero, mentre il IV Uomo sarà Sacchi. Al VAR ci sarà Di Bello, Di Paolo sarà l’AVAR.