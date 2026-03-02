Moviola che divide e accende il dibattito dopo il 3-3 dell’Olimpico tra Roma e Juventus: tanti gli episodi al limite nelle due aree, contatti ruvidi e un metro disciplinare che non ha convinto tutti.

Dallo scontro Thuram–Mancini al duello Koopmeiners–Cristante, fino ai mancati gialli che fanno discutere, la direzione di Simone Sozza finisce sotto la lente d’ingrandimento, con valutazioni contrastanti.

La Gazzetta dello Sport

All’8′, scontro Thuram–Mancini che sfocia in area giallorossa: è accidentale. Al 26′ corretta l’ammonizione a Wesley che va diretto su McKennie disinteressandosi del pallone. Al 25′, spintone di Bremer a Malen in piena area, ma il romanista prosegue e calcia. Al 28′, duello Koopmeiners–Cristante in area-Roma: lo juventino trattiene, il secondo si blocca (e un po’ fa blocco), ma è tutto troppo poco per indicare il dischetto. Manca il giallo a Conceicao su Wesley al 36′. Al 14′ del secondo tempo, Rensch–Yildiz: il romanista colpisce prima la palla, poi il contatto è sviluppo in dinamica. Nell’azione del 3-3 emerge un colpo di braccio, ma è di N’Dicka.

SOZZA: 6.5

Corriere dello Sport

Non sufficiente la partita di Sozza, sbagliata sia dal punto di vista tecnico che disciplinare. Corpo a corpo in area della Roma fra Koopmeiners e Cristante, i due si fronteggiano faccia a faccia, non ci sono azioni fallose, dunque giusto far proseguire. Bremer spinge chiaramente Malen, che resta in piedi e tira, ma se non fosse riuscito a tirare sarebbe stato rigore. Disciplinare totalmente sbagliato. Perché se il metro è quello che ha portato al giallo per Wesley, che ferma McKennie in ripartenza, allora non si capisce perché Sozza non faccia lo stesso con Kelly – Pellegrini lo anticipa e gli sposta il pallone – e soprattutto con Conceicao per il mezzo pestone su Wesley. Pisilli recupera il pallone a Kalulu senza fallo prima di servire Wesley. Ok il 3-1 di Malen.

SOZZA: 5