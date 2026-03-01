La Roma esce dall’Olimpico con dei rimpianti per la mancata vittoria contro la Juventus.

Il gol arrivato al 93′ di Gatti firma il 3 a 3 della Juventus che era sotto 3 a 1 fino al 78′. Un gol che viene fuori da un ingenuità generale della difesa, che come ha ribadito lo stesso Gasperini nell’intervista post partita, è rimasta troppo passiva. Proprio 3 minuti prima del gol subito però, il tecnico giallorosso decide di effettuare il terzo cambio disponibile per la gara, togliendo Pellegrini e facendo entrare Zaragoza.

Il retroscena su questo cambio però è che, oltre a Zaragoza era destinato ad entrare da diversi minuti anche il centrale polacco Ziolkowski , al posto di Mancini, che già sul secondo gol della Juve si era perso Boga che poi ha finalizzato a rete. L’entrata del polacco però non è mai avvenuta durante la partita perché sembrerebbe che il giovane difensore centrale al momento delle istruzioni da seguire in campo, non stesse ascoltando il tecnico giallorosso.