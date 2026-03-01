Allo Stadio Olimpico va in scena il big match tra Roma e Juventus e i padroni di casa sono passati in vantaggio con Wesley.

Luciano Spalletti non ha affatto gradito il gol subito e si è reso protagonista di un piccolo battibecco con Evan Ndicka. Come rivelato da DAZN, l’allenatore bianconero è entrato in campo a pochi metri dalla zona in cui i giocatori giallorossi stavano esultando e il centrale ivoriano ha chiesto l’ammonizione del tecnico. A quel punto c’è stato un confronto tra Spalletti e Ndicka, il quale ha anche chiesto scusa all’allenatore, ma il tecnico si è rifiutato di dargli la mano.