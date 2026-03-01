La notte dell’Olimpico si avvicina e la Roma è pronta ad accogliere la Juventus per uno dei confronti più attesi della stagione. Dal quartier generale bianconero arrivano le decisioni di Luciano Spalletti, che ha ufficializzato la lista dei convocati per la gara delle 20:45.

Non saranno della partita gli indisponibili Vlahovic, Milik e Holm, oltre allo squalificato Locatelli. Un’assenza pesante soprattutto in mezzo al campo, dove i bianconeri dovranno rinunciare a un elemento di equilibrio. Torna invece a disposizione Bremer, pronto a riprendersi il posto al centro della difesa.

I convocati della Juventus

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.

Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal.

Centrocampisti: Conceiçao, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.

Attaccanti: Yildiz, Zhegrova, Boga, Openda, David.

Una Juventus rimaneggiata ma comunque ricca di talento offensivo, che proverà a mettere in difficoltà i giallorossi in una serata che promette spettacolo e tensione. L’Olimpico è pronto: la Roma vuole far valere il fattore casa.