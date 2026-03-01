È arrivato il momento della verità. Questa sera alle 20:45 la Roma ospita la Juventus in una sfida che pesa tantissimo nella corsa Champions. I giallorossi si presentano all’appuntamento con 4 punti di vantaggio sui bianconeri: un margine prezioso che rende il confronto dell’Olimpico uno snodo cruciale della stagione. A poche ore dal calcio d’inizio, il tecnico Gian Piero Gasperini ha ufficializzato l’elenco dei convocati. La notizia che scalda l’ambiente è il ritorno di Paulo Dybala, di nuovo a disposizione per una gara che promette emozioni e tensione.

I convocati giallorossi:

Portieri: De Marzi, Zelezny, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Venturino, Dybala, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

Con il rientro della Joya e un Olimpico pronto a spingere dal primo all’ultimo minuto, la Roma vuole lanciare un segnale forte nella volata europea. Ora la parola passa al campo.