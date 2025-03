Per il big match di domenica 6 aprile, Roma-Juve, Igor Tudor avrà a disposizione sia Douglas Luiz che Andrea Cambiaso. Il centrocampista brasiliano e il terzino italiano, come riporta La Gazzetta dello Sport, si aggregheranno in settimana al resto della squadra con l’obiettivo di strappare la convocazione per la sfida delle 20:45 all’Olimpico. Rientri importanti, questi, che fanno da contraltare alla perdita di Federico Gatti, il quale ha rimediato, durante la sfida contro il Genoa, una frattura composta della diafisi del perone sinistro.

Tudor può quindi sorriderà a metà, in quanto la sfida contro la Roma è di quelle che possono valere più dei semplici tre punti. Le squadre sono rispettivamente al quinto e sesto posto – la Juve con 55 e la Roma con 52 punti -, entrambe con l’obiettivo di entrare tra le prime quattro dopo due percorsi diversi e non semplici. Per questo è importante ritrovare due pedine come Douglas Luiz e Cambiaso.