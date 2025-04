Claudio Ranieri domani alle 13 terrà la conferenza stampa di presentazione di Roma-Juventus. La gara contro i bianconeri sarà solo il primo di una serie di big match, che decideranno la stagione della Roma in un modo o nell’altro. Il mister testaccino dovrà affrontare l’emergenza legata alla fascia destra vista l’assenza di Saelemaekers per squalifica e le non perfette condizioni fisiche di Celik: infatti il turca è appena tornato da un infortunio. Per questo scalda i motori anche El Shaarawy, che potrebbe tornare titolare in un momento così decisivo della stagione.