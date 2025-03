Il big match della prossima giornata, Roma-Juve, sarà visibile a tutti. Dazn, infatti, ha deciso di trasmettere l’incontro in programma il prossimo 6 aprile senza alcun bisogno di abbonamento o tariffa. La gara dell’Olimpico, importantissima per ciò che riguarda la corsa alla prossima Champions League, sarà la quinta, e ultima della stagione corrente, a essere trasmessa in chiaro.

Per vedere la partita è fondamentale registrarsi prima sulla piattaforma tramite la mail. Una volta fatto, sarà possibile accedere all’evento, che comprende anche pre e post-partita. Tra gli ospiti dello studio Dazn condotto da Giorgia Rossi, anche Gianluigi Buffon, leggenda bianconera, oltre che della nazionale italiana con cui si è laureato campione del mondo nel 2006.