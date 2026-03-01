Allo Stadio Olimpico l’atmosfera delle grandi occasioni non ha tradito le attese. La sfida tra Roma e Juventus vale molto più di tre punti: per i giallorossi è uno snodo cruciale nella corsa alla Champions League, con la possibilità concreta di agganciare il Napoli al terzo posto in classifica. In un contesto così delicato, anche ciò che accade sugli spalti assume un peso simbolico.

Alla Curva Sud è stato vietato di realizzare una coreografia in occasione del big match contro la Juventus. Una decisione che non ha però spento la spinta del tifo organizzato, pronto a far sentire comunque la propria voce nel momento più importante della stagione.

Poco prima del fischio d’inizio, infatti, è apparso uno striscione eloquente: “Voi in campo noi sugli spalti siamo la coreografia più bella. Uniti nonostante tutto e tutti”. Un messaggio diretto alla squadra, un invito alla compattezza e alla determinazione. Senza effetti scenografici, ma con parole chiare: la Sud è al fianco della Roma, in campo e fuori, per inseguire un obiettivo che può cambiare il finale di stagione.

https://www.facebook.com/share/1CQpk5vRtZ/?mibextid=wwXIfr