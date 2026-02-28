Sale la tensione in vista di Roma-Juventus, sfida chiave della 27ª giornata di Serie A. Domenica alle 20:45, allo Stadio Olimpico, la Roma si gioca una fetta importante di stagione contro la Juventus : un successo permetterebbe ai giallorossi di volare a +7 sui bianconeri, mettendo un’ipoteca pesante nella corsa Champions.

A poche ore dal big match, però, resta ancora un’incognita: la lista dei convocati. Il tecnico romanista Gian Piero Gasperini ha deciso di rimandare la comunicazione ufficiale alla mattinata di domenica, prendendosi ulteriore tempo per valutare le condizioni di alcuni elementi ancora in dubbio. In conferenza stampa, l’allenatore ha fatto chiarezza sulla situazione di Paulo Dybala e Matías Soulé. “Dybala lo proveremo oggi. Sta molto meglio, ma non è nelle condizioni di poter giocare. Con Soulé viaggiamo un po’ a vista, speriamo che la prossima settimana possa tornare ad allenarsi con il gruppo”, le parole del tecnico.

Dichiarazioni che non chiudono del tutto la porta a possibili sorprese. Un pizzico di pretattica, in una sfida di tale peso specifico, non è da escludere. La sensazione è che fino all’ultimo si proverà a recuperare chi può dare un contributo, con la speranza di presentarsi al meglio contro la squadra di Luciano Spalletti. Per conoscere i nomi definitivi bisognerà attendere ancora qualche ora. L’Olimpico è pronto, i tifosi anche. Ora tocca alla Roma sciogliere gli ultimi dubbi e farsi trovare pronta per una notte che può valere una stagione.