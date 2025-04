La Lega Serie A ha ufficializzato i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno la gara valida per la 31ª giornata di campionato. Sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere la gara tra Roma e Juventus, in programma domenica 6 aprile alle 20:45. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Imperiale e Berti, con Zufferli IV Ufficiale. Al VAR ci sarà Di Bello, con Mazzoleni come AVAR.

Per Colombo sarà il secondo Roma-Juventus dopo quello della scorsa stagione, terminato 1-1 con le reti di Romelu Lukaku e Gleison Bremer. Con i giallorossi sono ben cinque i precedenti dell’arbitro, con tre vittorie e un pareggio.