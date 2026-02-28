Roma-Juventus, Chirico avverte: “Sfida decisiva, tutto passa dal centrocampo”

Non è una partita come le altre e, pur non assegnando trofei, può indirizzare in modo significativo la stagione di entrambe. Roma-Juventus pesa sulla classifica, sugli equilibri interni e soprattutto sulla corsa all’Europa, in un momento in cui ogni punto può fare la differenza.

Intervenuto ai microfoni di CalcioStyle.com, il giornalista Marcello Chirico ha analizzato senza giri di parole la sfida tra Roma e Juventus. Ecco le sue parole:

Roma-Juventus: è già una partita decisiva? E dove si deciderà?

“Sì, è decisivissima. Perché se vince la Roma, la Juventus verrebbe distanziata di 7 punti e dovrebbe guardarsi da Atalanta e Como per evitare di non perdere anche il treno Europa League. Quindi mi aspetto che la squadra di Gasperini provi a fare lei la partita, perché la Juve potrebbe anche accontentarsi di un pareggio, provando poi a riscavallare la Roma nelle prossime 11 partite. Penso che la gara si deciderà a centrocampo, dove la Juve dovrà anche fare a meno di Locatelli, che al momento ha il suo peso in questa squadra. Vediamo se Cristante, Koné e Pellegrini avranno la meglio su Thuram, Koopmeiners e McKennie. Devo però dire che la Roma a Gennaio ha trovato un attaccante che davanti segna. La Juve no”.

Dybala dal 1′? E cosa manca alla Roma per il grande salto di qualità?

“In questa stagione la Roma non ha vinto con nessuna delle squadre di vertice, pur disputando delle buone partite, riuscirà a farlo proprio con la Juventus? Di certo non me lo auguro, ma spero prosegua nella sua striscia negativa. La Juve tra l’altro arriva da un infrasettimanale di Champions molto dispendioso dal punto di vista fisico. Potrebbe influire. Anche se ciò che più mi auguro è di non giocare un altra gara in 10 per un tempo. Dybala non mi preoccupa perché pure lui, nella gare di cartello, spesso scompare. La Roma ha già un bravissimo allenatore, che finora ha cambiato e migliorato il gioco della squadra, le mancano solo un paio di giocatori di livello per il definitivo salto di qualità e potere così tornare a rigiocarsi gli scudetti”.