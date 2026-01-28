Inizia a scaldarsi l’atmosfera in vista di una delle sfide più sentite del campionato, un appuntamento che richiama sempre grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Roma-Juventus non è mai una partita banale e, come spesso accade, anche la corsa ai biglietti diventa subito un tema centrale.

Secondo quanto comunicato dall’AS Roma attraverso i propri canali ufficiali, è scattata la prima fase di vendita dei tagliandi per il big match in programma allo Stadio Olimpico nel weekend tra il 28 febbraio e il 1° marzo. Questa finestra iniziale è riservata agli abbonati Plus e Classic Extra e ai possessori della AS Roma Card, che possono esercitare il diritto di prelazione.

I tifosi aventi diritto possono già assicurarsi il proprio posto collegandosi al sito ufficiale del club, dove resterà attiva la vendita fino alla chiusura della fase dedicata, prima dell’eventuale apertura al pubblico generale. Un passaggio atteso, che conferma ancora una volta il richiamo di una sfida capace di accendere l’Olimpico.