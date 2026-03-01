Alla fine del primo tempo il risultato all’Olimpico di 1 a 0 e Gasperini festeggia.
Il primo tempo della Roma contro la Juventus si chiude con il vantaggio per i giallorossi grazie ad un capolavoro di Wesley. Su una palla lunga della Juventus, Cristante intercetta di testa e manda Pisilli che pesca Wesley al limite dell’area dei bianconeri che fa partire un tiro a giro a rientrare sul destro perfetto. Un tiro che ricorda quelli dell’avversario di questa sera Yildiz.
Gasperini al gol dell’esterno brasiliano impazzisce ed esulta, ricordando molto l’esultanza di una leggenda della Roma, “l’aeroplanino” Vincenzo Montella.