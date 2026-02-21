Brutte notizie per la Juventus in vista della sfida dell’Olimpico contro la Roma: nel match contro il Como, Manuel Locatelli è stato ammonito mentre era in diffida. Il giallo gli costerà la squalifica e dunque salterà la gara contro i giallorossi in programma il 1° marzo. Locatelli è stato uno dei punti fermi del centrocampo bianconero e un riferimento costante nell’equilibrio della squadra. Senza di lui, l’allenatore juventino dovrà studiare nuove soluzioni, valutando l’impiego di Weston McKennie oppure un possibile avanzamento di Teun Koopmeiners in mediana.

Intanto la Roma resta concentrata sull’impegno immediato contro la Cremonese, ma con un occhio già rivolto alla super sfida con la Juventus. Anche tra i giallorossi la situazione diffidati impone prudenza: Gianluca Mancini ed Evan Ndicka dovranno evitare cartellini pesanti. La Roma prepara dunque l’appuntamento dell’Olimpico con la consapevolezza di affrontare una Juventus priva di uno dei suoi uomini chiave a centrocampo: un dettaglio che potrebbe incidere sugli equilibri del big match.