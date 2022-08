Roma, José Mourinho scarica Justin Kluivert e Riccardo Calafiori: non si alleneranno con la squadra

iltempo.it (F.Biafora) – A meno di due settimane Mourinho ne fa fuori altri due. Il tecnico e la società hanno deciso di comunicare a Justin Kluivert e Riccardo Calafiori che non rientrano nei piani per il futuro e che entrambi finiranno in quel gruppo di giocatori che lavora a parte. Per il primo c’è da segnalare l’interesse del Fulham, mentre il secondo, nonostante il cambio di agenzia, non è riuscito ancora a trovare una squadra. Si era fatta sotto la Cremonese ma è stato lo stesso ragazzo a rifiutare la destinazione.