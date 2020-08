Roma, ipotesi Rangnick per la panchina

La Roma esce sconfitta agli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia e con il cambio al vertice della società giallorossa e l’entrata in scena di Dan Friedkin, anche il futuro di Paulo Fonseca può essere incerto. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, tra i nomi dei possibili successori del portoghese c’è quello di Ralf Rangnick. Il tedesco è stato a lungo accostato alla panchina del Milan per la prossima stagione, prima che i rossoneri confermassero Stefano Pioli per la prossima stagione.