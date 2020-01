Roma, inverno caldo: occhi su Mertens, attesa per Friedkin

La ripresa avverrà oggi, per iniziare a preparare la sfida contro la Juventus. Ma, soprattutto, per indirizzare in modo diverso un gennaio che si preannuncia caldo, tra mercato e questioni societarie. Partendo dal primo, in questo momento è in fase di stallo. I giallorossi si muoveranno solo se riusciranno a piazzare qualche pedina, come Under, valutato 35-40 milioni, Perotti o Nzonzi. A Fonseca in avanti piacerebbe avere Mertens, ai ferri corti con il Napoli. Ma il belga vorrebbe un triennale a 4 milioni di euro l’anno e questo complica un’operazione in tempi brevi, rinviandola a giugno. Sul fronte societario invece sembrano rallentare sia la questione stadio, affare di secondo piano per la sindaca Raggi, sia la due diligence di Friedkin sulla società: il tycoon di San Diego vorrebbe chiudere entro il 26 gennaio, giorno del derby, ma non è detto che ci riesca. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.