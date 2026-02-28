Il mercato estivo inizia a muoversi sottotraccia e in casa Roma si intrecciano valutazioni tra possibili uscite e opportunità in entrata. Non si tratta di una trattativa imminente, ma di sondaggi e attenzioni che potrebbero prendere forma nelle prossime settimane, soprattutto sul fronte dei parametri zero.

Secondo quanto riportato da Manà Manà Sport, Inter e Juventus avrebbero messo nel mirino Zeki Çelik. Il terzino turco, in scadenza a giugno con la Roma, rappresenterebbe un’opportunità interessante a parametro zero qualora non dovesse arrivare il rinnovo. Le due big del nord restano alla finestra, pronte a inserirsi in caso di mancato accordo tra il giocatore e il club giallorosso.

Sul fronte entrate, invece, arrivano conferme sull’interesse romanista per Marcos Senesi. Come rivelato dal giornalista Piero Torri, il difensore argentino – con un passato al Feyenoord e un bagaglio di esperienza internazionale – è un profilo gradito per rinforzare la retroguardia nella prossima stagione. Anche in questo caso si tratta di un’opportunità a costo zero che la Roma segue con grande attenzione, in un’ottica di equilibrio tra sostenibilità e qualità.