In attesa dell’annuncio ufficiale di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, la Roma inizia a sondare il mercato in vista della prossima stagione. Uno dei nomi accostati ai giallorossi negli ultimi giorni è quello di Nick Woltemade, giovane attaccante tedesco classe 2002, reduce da una stagione molto positiva in Bundesliga.

Come riportato da calciomercato.it, al momento però non ci sono stati passi ufficiali da parte del club capitolino. Né lo Stoccarda né l’entourage del giocatore sono stati contattati, segno che la pista è ancora in fase embrionale. Eppure, l’interesse per il talento tedesco non manca: Woltemade ha messo a segno 17 gol in 33 presenze tra campionato e coppa, attirando l’attenzione di diversi club europei.

Lo Stoccarda ha già fissato il prezzo del suo cartellino: 40 milioni di euro. Una valutazione importante, che rischia di frenare la Roma, alle prese con un mercato da gestire con attenzione tra necessità tecniche e limiti economici. Resta da capire se, con l’ufficializzazione di Gasperini, la società giallorossa deciderà di affondare il colpo o virare su alternative più accessibili.