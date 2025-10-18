Hai giocato 48 volte contro l’Inter, che cos’era per te?

“Era una partita di cartello, difficile, affrontavamo una delle squadre più forti d’Italia, era una partita diversa. Ne abbiamo perse tantissime su 48, però ho fatto anche un gol memorabile”.

Si è parlato di Dybala falso nueve, secondo te è un ruolo che può fare bene?

“Sì, sappiamo che è il più forte tecnicamente che c’è nella Roma. Stando in difficoltà davanti, penso che adoperarlo in quella posizione sia la mossa giusta”.