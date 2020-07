Una prova da Europa

Il Tempo (A. Austini) – Una notte di campionato con vista Europa League. La Roma sfida l’Inter per non farsi avvicinare troppo dal Milan, tornato a -1, e per testare il livello di condizione in vista dell’unico obiettivo stimolante di questa inedita estate: la coppa. Il 6 agosto c’è il Siviglia da battere e, volendo sognare, in un’ipotetica finale di Europa League potrebbe ritrovarsi di fronte proprio l’Inter, sorteggiata sull’altro lato del tabellone. All’Olimpico Fonseca cerca anche la prima vittoria contro una delle prime quattro in classifica: finora solo tre pareggi, uno dei quali proprio contro i nerazzurri a San Siro.