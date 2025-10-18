Roma-Inter, Olimpico tutto esaurito: braccialetti luminosi e spettacolo firmato Enel, cancelli aperti dalle 18:15

L’attesa è finita: torna il campionato e all’Olimpico va in scena Roma-Inter, una sfida dal fascino speciale che si giocherà davanti a uno stadio completamente esaurito. Sarà il 75° sold out dell’era Friedkin, a conferma del legame indissolubile tra la squadra e la sua gente.
Il club giallorosso ha diffuso un comunicato ufficiale con tutte le informazioni utili per i tifosi:
“I cancelli dell’Olimpico apriranno alle 18:15. Come sempre, il consiglio è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio d’inizio, per godersi ogni momento di questa partita. Per richieste di assistenza ci si potrà rivolgere al botteghino in viale delle Olimpiadi 61, a partire dalle ore 12:00. Dalle ore 12:00 e fino al fischio di inizio sarà possibile rivolgersi al Contact Center AS Roma chiamando lo 06.89386000 o compilando il form. Questa partita sarà preceduta da una sorpresa per tutti i tifosi: l’energia di Enel illuminerà lo stadio! Lo spettacolo coinvolgerà gli spettatori della Tribuna Tevere, che sul proprio posto troveranno un braccialetto speciale, ma sarà indimenticabile per tutto l’Olimpico. A fine partita, non lasciate i braccialetti sugli spalti ma portateli con voi: anche un piccolo gesto può fare una grande differenza quando si parla di sostenibilità”.