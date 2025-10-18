Roma-Inter, Olimpico tutto esaurito: braccialetti luminosi e spettacolo firmato Enel, cancelli aperti dalle 18:15

L’attesa è finita: torna il campionato e all’Olimpico va in scena Roma-Inter, una sfida dal fascino speciale che si giocherà davanti a uno stadio completamente esaurito. Sarà il 75° sold out dell’era Friedkin, a conferma del legame indissolubile tra la squadra e la sua gente.

Il club giallorosso ha diffuso un comunicato ufficiale con tutte le informazioni utili per i tifosi: