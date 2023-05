Roma-Inter, nel prepartita l’omaggio ai campioni dello scudetto 1982-1983

Tutti insieme per festeggiare i 40 anni dal secondo Scudetto! Prima di Roma-Inter, andrà in scena sul terreno dell’Olimpico una celebrazione con i protagonisti di quel trionfo.

Con il calcio d’inizio della gara con i nerazzurri in programma alle 18:00, l’invito è quello di raggiungere il proprio posto all’Olimpico entro le 16:30, quando tutti insieme avremo l’opportunità di rendere omaggio ai campioni del 1982-83, che torneranno sul terreno da gioco dello stadio dove 40 anni fa scrissero pagine indimenticabili della nostra storia.

Emozioni che sabato potremo rivivere tutti insieme, prima dell’inizio del riscaldamento in vista di Roma-Inter. Un motivo in più per non mancare all’Olimpico!

