Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Roma-Inter. Le sue dichiarazioni:

Come si aspetta il piano partita?

“Questo lo vedremo, il mister ha preparato la partita. L’Inter gioca ad altissimi livelli, ha giocato una finale di Champions pochi mesi fa e servirà una partita perfetta”.

Le fa strano vedere Dovbyk e Ferguson in panchina?

“No, abbiamo attaccanti pericolosi davanti, abbiamo varie soluzioni la partita”.

Florenzi si complimenta con Massara per il ritorno alla Roma.

“Grazie Alessandro, è un piacere rivederti in questa nuova veste, chissà che non verrai qui per una partita con le Legends”.

Per gennaio, c’è possibilità di fare qualcosa in entrata?

“Per quanto riguarda i margini, i paletti, siamo molto ristretti e lo saremo anche a gennaio. La proprietà è sempre pronta a fare investimenti laddove sia possibile, è troppo presto per pensare a gennaio, ci sono tante partite e stiamo lavorando per questo”.

Massara ai microfoni di DAZN.

Ritorni in una Roma: che Roma hai ritrovato, che Roma stai vivendo e che Roma vuole essere questa?

“Ritorno in una piazza meravigliosa, in una bellissima Roma, con una proprietà splendida e molto ambiziosa. Ci sono tutte le condizioni per cercare di fare grandi cose. Ci stiamo lavorando, abbiamo preso un allenatore straordinario, che sta facendo un lavoro eccellente. Adesso sappiamo dove dobbiamo ancora crescere, ma andiamo avanti partita dopo partita”.

Il risultato di Torino-Napoli, con la sconfitta del Napoli, può in qualche modo influire sulla gestione della partita di questa sera? Mi chiedo: Gasperini si accontenterà di non perderla, considerando la caduta del Napoli, oppure per orgoglio e carattere, come lo hai visto in settimana, andrà stasera per i tre punti?

“Gasperini vuole sempre vincere, e anche la Roma vuole vincere tutte le partite, questo è ovvio per noi. Sappiamo di affrontare una squadra fortissima, che solo tre mesi fa giocava la finale di Champions League, quindi servirà una prestazione quasi perfetta per metterli in difficoltà. Ma abbiamo lavorato bene per riuscirci al massimo”.

Non è affatto scontato che la Roma, in questo inizio di stagione con un allenatore nuovo, confermasse la solidità mostrata l’anno scorso: una squadra molto organizzata, come dicevamo poco fa. Quanto merito riconosci a Gasperini da questo punto di vista, pur con certe differenze tattiche rispetto al passato? E quanto vi aspettate di crescita dagli attaccanti “pesanti”, che stasera non partono titolari e che finora sono stati forse il punto meno brillante di un meccanismo che ha comunque funzionato molto bene?

“I meriti di Gasperini sono enormi, perché la squadra riesce a esprimere un calcio aggressivo e, allo stesso tempo, mantiene una solidità difensiva importante. È vero, dobbiamo migliorare un po’ i numeri offensivi, ma siamo riusciti a trovare il gol anche con altri giocatori. Inoltre, il lavoro degli attaccanti non è sempre valutato per le reti, perché fanno un grande lavoro di pressione e di sacrificio, aiutando molto la squadra. Arriveranno anche i loro gol, ne siamo assolutamente convinti”.