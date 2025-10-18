Roma-Inter, Marotta: “Sono molto ottimista e fiducioso per la sfida contro un’ottima squadra”

Sta salendo il livello?

“Siamo alla 7ª giornata ed è una fase interlocutoria del campionato, dobbiamo dare continuità in termini di prestazioni. Sono molto ottimista e fiducioso per la sfida contro un’ottima squadra”.

Il bilancio economico dell’Inter è molto positivo: che cosa avete messo nel bilancio di previsione, dal punto di vista dell’Europa, per questa stagione?

“Abbiamo creato un modello dal punto di vista sportivo, dobbiamo badare anche a essere sostenibili a livello economico-finanziario. Abbiamo partecipato alla Champions e al Mondiale per Club, tutto questo ci ha agevolati. Lo scenario europeo ti dà di più rispetto a quello italiano, dobbiamo essere bravi a fare bene in campionato e in Champions. Nel bilancio di previsione vogliamo chiudere in utile anche l’anno prossimo, è difficile dire quale sarà il nostro percorso il prossimo anno. Credo che si deciderà tutto nell’ultima giornata della League Phase, poi vediamo perché vogliamo ottenere il massimo”.