Dopo la lunga pausa per le nazionali, la Serie A torna a infiammarsi con una sfida d’altissimo livello. All’Olimpico, infatti, andrà in scena Roma-Inter, una partita che mette di fronte due squadre in ottima forma e pronte a darsi battaglia per la vetta della classifica. I giallorossi di Gasperini condividono il primo posto con il Napoli di Conte, mentre l’Inter di Chivu punta a ridurre il distacco e rilanciare la corsa Scudetto.
LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI
IL CORRIERE DELLO SPORT
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
LA GAZZETTA DELLO SPORT
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
IL MESSAGGERO
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
IL TEMPO
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini.
IL CORRIERE DELLA SERA
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini.