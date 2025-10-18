Dopo la lunga pausa per le nazionali, la Serie A torna a infiammarsi con una sfida d’altissimo livello. All’Olimpico, infatti, andrà in scena Roma-Inter, una partita che mette di fronte due squadre in ottima forma e pronte a darsi battaglia per la vetta della classifica. I giallorossi di Gasperini condividono il primo posto con il Napoli di Conte, mentre l’Inter di Chivu punta a ridurre il distacco e rilanciare la corsa Scudetto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL CORRIERE DELLO SPORT

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

IL TEMPO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini.

IL CORRIERE DELLA SERA

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini.

