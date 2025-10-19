“Le scelte iniziali hanno funzionato.” Gasperini, al termine della terza sconfitta stagionale, tutte e tre arrivate all’Olimpico, non ha rinnegato la formazione di partenza, nonostante un primo tempo in avaria e i cambi arrivati a inizio ripresa.

Come evidenziato dai pagellisti, i giocatori in maggiore difficoltà sono stati quelli spostati dalla loro posizione abituale. A partire da N’Dicka, il peggiore in campo, che sul centro-destra non aveva mai giocato e si è visto: colpevole insieme a Celik del fuorigioco mancato in occasione del gol di Bonny. Lo stesso Celik ha offerto una prestazione sottotono, probabilmente per essere stato riproposto sulla fascia, dove ha mostrato tutti i suoi limiti.

Non perfetto neanche Svilar, che mette male il corpo sul tiro dell’attaccante nerazzurro, sebbene la vicinanza e la potenza del tiro rendano l’intervento complesso.

Spuntato l’attacco: la mossa di Dybala centravanti, almeno per 54 minuti, non ripaga. La fase offensiva è apparsa troppo leggera, con Pellegrini e Soulé spesso privi di riferimenti a cui appoggiare la sfera. Tuttavia, la musica non cambia neanche con l’ingresso di Dovbyk, che si divora un gol di testa a porta vuota, e di Ferguson, incapace di incidere.

Comunque, la sfida contro l’Inter non lascia solo note amare. Da segnalare le buone prove di Mancini e Koné, ormai una garanzia. Anche Wesley non ha sfigurato in un ruolo non suo, riuscendo a limitare Dumfries. Molto bene invece Ziolkowski, che fin dal suo ingresso ha lottato e vinto numerosi duelli con Pio Esposito (6/8 nei contrasti a terra e 1/3 nei duelli aerei).

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 5,5; Ndicka 5 (Ziolkowski 6), Mancini 6.5, Hermoso 5.5

(Baldanzi 6); Celik 6, Cristante 6, Konè 6.5, Wesley 6; Soulé 5.5

(Ferguson s.v.), Pellegrini 5.5 (Dovbyk 5); Dybala 6 (Bailey 6). All. Gasperini 5.5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5,5; Ndicka 4.5 (Ziolkowski 6.5), Mancini 6, Hermoso 5.5

(Baldanzi 5.5); Celik 5.5, Cristante 6, Konè 6, Wesley 6; Soulé 5.5

(Ferguson s.v.), Pellegrini 5 (Dovbyk 5); Dybala 6 (Bailey 6). All. Gasperini 5.5

IL MESSAGGERO

Svilar 6; Ndicka 4.5 (Ziolkowski 6), Mancini 7, Hermoso 5 (Baldanzi 5); Celik 6.5, Cristante 6, Konè 7, Wesley 5.5; Soulé 5.5 (Ferguson s.v.), Pellegrini 5 (Dovbyk 4.5); Dybala 6 (Bailey 6). All. Gasperini 6

IL TEMPO

Svilar 5.5; Ndicka 4.5 (Ziolkowski 6), Mancini 6, Hermoso 6 (Baldanzi 6); Celik 5.5, Cristante 6, Konè 6.5, Wesley 5.5; Soulé 6 (Ferguson 5.5), Pellegrini 5 (Dovbyk 5); Dybala 5.5 (Bailey 6). All. Gasperini 5.5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 5; Ndicka 4.5 (Ziolkowski 6.5), Mancini 6.5, Hermoso 5.5 (Baldanzi 5.5); Celik 5.5, Cristante 6, Konè 6.5, Wesley 6; Soulé 6 (Ferguson s.v.), Pellegrini 5 (Dovbyk 4.5); Dybala 5.5 (Bailey 6). All. Gasperini 6