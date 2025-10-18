Mario Hermoso ha parlato nel prepartita di Roma-Inter ai microfoni di Sky. Le sue parole:

Giochi nella difesa a tre, cosa ti aspetti dall’Inter?

“Una squadra forte, molto aggressiva rispetto al passato ma siamo pronti”.

Hermoso a DAZN

Quanto è importante questa partita?

“Come qualsiasi altra partita. Credo che, alla fine, l’unica cosa che cambia sia l’atmosfera che si crea in questo tipo di gare. Ovviamente, il profilo e la qualità della squadra dell’Inter li ha già dimostrati da molto tempo. Però, alla fine, è una partita che vale lo stesso, vale tre punti. Giochiamo in casa, una cosa che ci piace quando competiamo. E penso che sarà un po’ la linea guida per avvicinarci alla vittoria, facendo il lavoro che portiamo avanti da tutto questo tempo, facendo le cose come le prepara il mister e così saremo molto più vicini a vincere”.