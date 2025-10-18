Alessandro Florenzi, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato del big match di questa sera contro l’Inter. Le sue parole:
Chi ti manca di più dello spogliatoio della Roma?
“A parte tutti i ragazzi con cui giocavo tipo Pellegrini o Cristante, mi mancano alcuni fisioterapisti, i magazzinieri, tutti coloro che lavorano a Trigoria che ancora ho il piacere di sentire”.
Il tuo ricordo legato a Roma-Inter o Inter-Roma?
“Su Inter-Roma ricordo il primo gol in Serie A su assist di Totti, è un ricordo indelebile”.
Quale può essere la chiave della partita?
“È molto interessante la qualità dei tre lì davanti (Soulé, Pellegrini, Dybala, ndr), potrebbe fare la differenza”.