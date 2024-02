La Gazzetta dello Sport (Pug. – Lu. Tai.) – De Rossi oggi dovrebbe continuare a giocare con gli undici che hanno travolto il Cagliari, lunedì scorso. Anche se l’idea di cambiare qualcosa nella mente del tecnico giallorosso c’è. Ed è legata all’eventuale utilizzo in mediana di Bove, uno che “morde” tutti e che corre per tre. In una sfida a centrocampo fondamentale, De Rossi potrebbe anche decidere di alzare Pellegrini al posto di El Shaarawy e di mandare dentro Bove.

In panchina, invece, si rivedrà finalmente Smalling, 162 giorni dopo Roma-Milan. Inzaghi – squalificato, stasera si siederà in tribuna allo stadio Olimpico – è sbarcato a Roma senza Frattesi (da valutare il recupero dell’azzurro per la sfida contro Salernitana), il lungodegente Cuadrado e Sensi, febbricitante. Aggregato il baby Akisanmiro. Si va verso la conferma dell’undici che ha battuto la Juve, con l’unico mezzo dubbio sulla destra tra Darmian e Dumfries. Più probabile che il tecnico si affidi a un turnover mirato venerdì prossimo, nell’anticipo contro la squadra del fratello Pippo che precede l’andata degli ottavi di Champions con l’Atletico Madrid di martedì 20.