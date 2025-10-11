Stéphane Dalmat, ex calciatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di AllRoma.it a una settimana dalla sfida dell’Olimpico tra la Roma di Gasperini e i nerazzurri di Chivu che cercano i 3 punti per agganciare il Napoli. Le sue parole:

Roma-Inter che gara si aspetta?

“Sarà una bella gara quella dell’Olimpico, visto che le due squadre sono quasi obbligate a vincere”.

Come giudica finora la squadra di Gasperini?

“Sinceremente non ho guardato la Roma giocare in queste ultime partite anche se ho molto rispetto per Gasperini e quindi non posso dirti come è la squadra ad oggi”.

Lautaro tornerà mercoledì pomeriggio dall’amichevole con l’Argentina. Sabato se lo aspetta in campo dal 1′?

“Non lo so, intanto bisogna vedere se ci sarà Thuram, ma ci sono anche Bonny ed Esposito. Per me non rappresenta quindi un problema, con Lautaro che può entrare magari a gara in corso, vedremo le scelte che farà Chivu”.

Come vede Konè-Cristante-Pellegrini contro il centrocampo dell’Inter? Le piace Pellegrini?

“Sarà una guerra, visto che sono due gran bei reparti, anche se ripeto non ho seguito tanto i giallorossi. Quando vedi i nomi e la qualità si vede che nel reparto di mezzo ci sono tante caratteristiche importanti”.

Corsa scudetto, ci vede anche la Roma o può arrivare solamente in Champions?

“La Roma la vedo più in corsa per il quarto posto”.

In questi giorni si è parlato di Lookman alla Roma, secondo lei è un’operazione fattibile o può andare ancora all’Inter?

“Non lo so, ma per lui e per l’Atalanta deve trovare una soluzione. Non so se è ancora possibile, vediamo”.