Come riportato da Angelo Mangiante, Sky Sport Italia, Mady Camara si appresta a candidarsi per una maglia da titolare contro l’Inter.A seguito dei numerosi infortuni di queste settimane, Mourinho è costretto a schierare una formazione quasi obbligata, e quella del guineano sarebbe la tredicesima presenza in campionato. Appuntamento per il big match alle ore 18.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma.