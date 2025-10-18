Hakan Çalhanoğlu ha parlato prima di Roma-Inter ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole:

Roma-Inter è un test?

“Sì, è un test ma si può dire anche che sia una partita importante. Abbiamo perso contro la Juventus quando avremmo meritato la vittoria, con la Roma sarà un bel test e siamo belli carichi. Ci siamo allenati molto bene, ci siamo ritrovati molto bene mentalmente e siamo liberi di testa. Sono tornati tutti dalle nazionali senza infortuni”.

La Roma è allenata da Gasperini, cosa ti aspetti?

“C’è poco da vedere, si sa chi sia Gasperini però l’unica cosa diversa sono i giocatori. Dobbiamo mantenere la lucidità in campo e sarà importante per la partita”.

Çalhanoğlu a DAZN

È una partita più importante delle altre?

“Sì, è una partita molto importante, sicuramente, perché la Roma sta bene, è in forma, con Gasperini è in alto in classifica. Stanno bene, lo sappiamo, però anche noi stiamo ritrovando il ritmo, abbiamo la mentalità giusta. Nelle ultime due o tre settimane abbiamo dimostrato di avere la voglia e l’atteggiamento giusto per riprenderli”.

Dal primo minuto, contro un centrocampo forte fisicamente, aggressivo e muscolare, quale può essere la chiave tattica della tua partita?

“Essere lucido, essere sempre concentrato, perché in quella zona devo guardare a 360 gradi, in campo, avanti e dietro. Devo controllare tutto e poi, sicuramente, con i miei compagni che mi facilitano il gioco, sarà più facile essere decisivo”.