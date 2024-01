Tramite comunicato ufficiale la Roma ha reso note le modalità di vendita dei tagliandi per la sfida contro l’Inter:

I biglietti per questo big match, in calendario sabato 10 febbraio alle 18, si potranno acquistare a partire dalle 16 di venerdì 12 gennaio. Ogni tifoso potrà comprare fino a un massimo di 4 tagliandi, per singola transazione.

Sono previste riduzioni per gli under 16 in Distinti Nord Est, Tevere Parterre, Tevere Top Nord, Monte Mario Nord, Monte Mario Laterale Nord e Monte Mario Top Nord.

Roma-Inter, inoltre, rientra nel Pack 3 gare, comprensivo anche degli impegni con Cagliari e Torino: un pacchetto unico e conveniente, da 35 euro a partita.