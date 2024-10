La Roma domenica sera torna in campo per la Serie A. La sfida sarà contro l’inter. A dirigere la gara, secondo quanto reso noto dalla Lega sarà Massa. Carbone e Peretti come assistenti, mentre Feliciani il IV uomo. Var e Avar saranno rispettivamente Di Bello e Di Paolo. In totale, con i giallorossi, Massa ha diretto 29 incontri con 10 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte.

Foto: [Gabriele Maltinti] via [Getty Images]