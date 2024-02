Pagine Romaniste – Una grande Roma non basta a fermare la capolista Inter. Fantastico primo tempo dei giallorossi che, dopo esser passati in svantaggio per il gol di Acerbi (molto discusso per una posizione di fuorigioco dubbia dei propri compagni di squadra), sono riusciti a ribaltare la partita prima con Mancini e poi con El Shaarawy.

Nulla da fare per gli uomini di De Rossi nella ripresa: a salire in cattedra è infatti l’Inter che in pochi minuti trova prima la rete del pareggio con Thuram e poi il parziale 3-2 grazie di un tocco fortuito di Angeliño che ha trafitto l’incolpevole Rui Patricio. Inizia quindi il pressing della Roma, con Lukaku che sbaglia un gol a tu per tu con Sommer. Nel finale spazio anche al 4-2 finale dell’Inter con Bastoni che chiude in gol una perfetta ripartenza.

TABELLINO

Roma (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angeliño (60′ Spinazzola); Cristante (60′ Bove), Paredes, Pellegrini (74′ Baldanzi); Dybala (86′ Azmoun), El Shaarawy (74′ Zalewski); Lukaku.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Boer, Svilar, Smalling, Llorente, Celik, Renato Sanches, Aouar, Kristensen, Joao Costa.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi (62′ De Vrij), Bastoni; Darmian (74′ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (74′ Carlos Augusto); Thuram (86′ Sanchez), Lautaro (74′ Arnautovic).

Allenatore: Farris (S. Inzaghi squalificato).

A disposizione: Di Gennaro, Audero, Klaassen, Buchanan, Asllani, Bisseck, Akinsanmiro.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata3.

ASSISTENTI: Meli-Alassio.

IV UFFICIALE: Sacchi.

VAR: Mazzoleni.

ASS. VAR: Pairetto.

Marcatori: 17′ Acerbi (I), 28′ Mancini (R), 44′ El Shaarawy (R), 49′ Thuram (I), 56′ aut. Angeliño, 90’+3 Bastoni (I).

Ammoniti: Mancini (R), Huijsen (R).

Espulsi: –

Altro: Spettatori totali: 65.044.

LIVE

90'+3 – Gol dell'Inter. Contropiede imbastito da Sanchez e Arnautovic. L'Austrico trova Bastoni solo in area che segna con un piattone neanche troppo forte Roma 2-4 Inter#ASRoma #RomaInter #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 10, 2024

49' – Gol dell'inter. Darmian crossa da destra per Thuram che di punta supera Rui Patricio Roma 2-2 Inter#ASRoma #RomaInter #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 10, 2024

28' – GOOOOOOOOOOOLLLLL DELLA ROMA. Punizione dalla trequarti di Pellegrini che trova all'altezza del dischetto Mancini che spinge in porta. 1 A 1 Roma 1-1 Inter#ASRoma #RomaInter #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 10, 2024

17' – Gol dell'Inter. Sugli sviluppi di un corner Rui Patricio non esce, Lukaku respinge male e la palla arriva in testa ad Acerbi che trova un lob che beffa il portiere portoghese Roma 0-1 Inter#ASRoma #RomaInter #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 10, 2024

1' – SUBITO OCCASIONE PER LA ROMA. Sponda di Lukkau per El Shaarawy che cerca il tiro a giro sul secondo palo. Miracolo di Sommer che devia in angolo Roma 0-0 Inter#ASRoma #RomaInter #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 10, 2024

PRE PARTITA

Ore 17:23 – In campo anche l’Inter per il riscaldamento. Fischi assordanti dell’Olimpico.

Ore 17:21 – Inizia il riscaldamento per gli uomini di De Rossi.

🔥 Inizia il riscaldamento 🐺 Roma-Inter è su DAZN📱📺 https://t.co/PI4ZiWUFvL — AS Roma (@OfficialASRoma) February 10, 2024

Ore 17:02 – La Roma ha raggiunto lo Stadio Olimpico.