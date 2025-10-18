Pagine Romaniste – Cade per la terza volta in casa la Roma, la seconda in campionato. Nel big match di questo sabato sera esce vincitrice l’Inter di Chivu, che può festeggiare grazie al gol al terzo minuto di Bonny.

I giallorossi che per cinquanta minuti non hanno avuto idea di come scardinare la difesa dei nerazzurri, anche viste le scelte discutibili di formazioni di Gasperini.

Nonostante queste se i capitolini avessero trovato il pari nessuno avrebbe gridato allo scandalo, viste le occasioni prodotte nella parte centrale della ripresa.

Da segnalare l’esordio con la Roma di Bailey, che nei venti minuti a disposizione ha fatto intravedere le sue qualità. Ora il giamaicano dovrà tornare in forma per cercare di trascinare Gasperini verso orizzonti non ancora esplorati.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (73′ Bailey), Mancini, Ndicka (56′ Ziolkowski); Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé (80′ Ferguson), Pellegrini (56′ Dovbyk); Dybala (73′ Baldanzi).

A disp: Vaszquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, El Aynaoui, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, Bailey, El Shaarawy.

Indisponibili: Angelino.

Allenatore: Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (82′ Zielinski), Calhanoglu (61′ Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (82′ Agusto); Lautaro Martinez (61′ Esposito), Bonny (69′ Sucic).

A disp: Martinez, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Luis Henrique, Zielinski, Sucic, Frattesi, Esposito.

Indisponibili: Thuram, Di Gennaro, Darmian.

Allenatore: Chivu.

MARCATORI: Bonny (I).

AMMONITI: Lautaro Martinez (I), Ndicka (R), Ziolkowski (R), Hermoso (R), Mkhitaryan (I), Sucic (I), Baldanzi (R).

ESPULSI:

ARBITRO: Massa

ASSISTENTI: Meli e Cecconi

IV UOMO: Feliciani

VAR: Maraviglia

AVAR: Abisso

90’+5 – Perde la Roma. I giallorossi escono sconfitti dal big match dell’Olimpico deciso a inizio partita da Bonny. I capitolini che ci hanno provato nella ripresa più di inerzia che di altro e che avrebbero meritato quantomeno il gol dell’1-1.

90’+4 – Giallo per Baldanzi.

90′. -Concessi 5 minuti di recupero.

90′ – Cristante spizza una punizione di Bailey, ma mette ancora alto.

88′ – Dovbyk si gira in area e calcia forte ma centrale.

84′ – Occasione Inter. Cristante sbaglia la gestione di un lancio lungo e favorisce Frattesi che dal fondo mette a rimorchio per Mkhitaryan che di prima prende il palo.

82′ – Doppio cambio inter. Fuori. Barella e Dimarco. Dentro: Augusto e Zielinski.

80′ – Ultimo cambio per la Roma. Soulé lascia il campo a Ferguson.

79′ – Giallo per Sucic per una trattenuta.

74′ – Ammonito Mkhitaryan per proteste.

73′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Dybala e Hermoso. Dentro: Baldanzi e Bailey.

73′ – Giallo per Hermoso per un fallo tattico.

70′ – Giallo per Ziolkowski per un fallo su Espostio.

69′ – Cambio Inter. Bonny lascia il posto a Sucic.

67′ – Bonny, pressato, si gira sui 20 metri e calcai di sinistro e manda alto.

64′ – Mancini imbuca Soulé che si sposta palla sul destro e calcia con il destro a incrociare, ma troppo debolmente.

61′ – Doppio cambio Inter. Fuori: Martinez e Calhanoglu. Dentro: Esposito e Frattesi.

59′ – Occasione Roma. Sul calcio d’angolo successivo Sommer esce male e Ziolkowski rimette in mezzo di testa. Dovbyk ci arriva in arretramento ma mette alto.

58′ – occasione Roma. Dybala sfodna centralemnte e dopo una carambola la palla arriva a Celik, che calcia forte ma una deviazione di Acerbu salva l’inter.

56′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Ndicka e Pellegrini. Dentro: Ziolkowski e Dobnyk.

55′ – Dybala batte una punizione da quasi il limite dell’area e cerca di sorprendere Sommer sul primo palo, che però para.

52′ – Occasione Roma. Koné imbuca per Dybala in area. L’argentino calcia da posizione defilato, a Sommer para con il gomito.

50′ – Dumfires, dopo un lamcio casuale, arriva in corsa verso l’area di rigore e calcia sul primo palo, dove però Svilar para.

48′ – Martinez stacca sul primo dopo un calcio d’angolo, ma manda al lato.

46′ – Ricomincia il match.

SECONDO TEMPO

45’+1 – Finisce il primo tempo all’Olimpico con l’inter avanti grazie al gol di Bonny. Roma messa malissimo in campo da Gasperini che probabilmente ha pensato troppo alle caratteristiche degli avversari e poco a quella dei sui calciatori.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

40′ – Giallo per Ndicka che trattiene Bonny.

30′ – Wesley rientra e crossa e per un pelo non trova uno tra Celik e Soulé.

27′ – Calcio d’angolo battuto da Dybala che trova Ndicka, che però da buona posizione manda alto di testa.

26′ – Fase della partite con il pallino in mano alla Roma che però non riesce a creare situazioni pericolose.

15′ – Occasione Inter. Ndicka pressato perde palla e favorisce l’inserimento in area di Mkhitaryan che dopo un dribbling calcia alto.

13′ – Sul calcio d’angolo Cristante spizza sul primo palo, ma manda alto.

12′ – Pellegrini si accentra e calcia, ma viene chiuso in angolo.

10′ – Ancora l’inter. Stavolta è Calhanoglu che tira da lontana, ma non spaventa Svilar che blocca.

8′ – Continua a spingere l’inter. Primo angolo della partita.

6′ – Gol dell’Inter. Barella lancia lungo per Bonny, la Roma sbaglia il fuorigioco, e davanti a Svilar non sbaglia.

5′ – Ammonito Lautaro Martienz che spinge da dietro Wesley che stava puntando l’area di rigore.

3′ – Brutta parla persa da Pellegrini che lancia involontariamente Martinez. L’argentino allarga per Barella che crossa per Bonny, ma senza precisione.

1′ – Inizia la partita.

PRIMO TEMPO

LIVE –